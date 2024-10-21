Звезда «Реальных пацанов» рассказала, как дочь за ней ухаживала в ее беременность

Актриса Зоя Бербер рассказала в шоу «УТРО.ТНТ», что не обсуждала с дочерью Надеждой свою беременность.

Бербер объяснила, что просто наблюдала, как девочка отреагирует на жизненные изменения. По словам актрисы, в период ее беременности дочь начала ухаживать за ней, заботиться и следить за эмоциональным состоянием.

«Что ты плачешь, это же тот же мультик, что мы смотрели 10 раз?». Я ей объясняла, что эмоционально сейчас у меня есть скачки какие-то. С появлением малыша она по нему скучает, когда уходит в школу. Она заботиться, играет», — поделилась артистка.

Зоя Бербер известна по роли Леры Обориной в сериале «Реальные пацаны». Она также играла в проектах «Семейный переполох», «Триггер», «7 дней, 7 ночей».

Бербер родила сына от звезды фильма «28 панфиловцев» Максима Белбородова в июне 2024 года. У артистки есть дочь Надежда, которую она родила от Александра Синегузова, сценариста из Читы. Пара познакомилась еще в 2010 году на съемках пилотных серий первого сезона «Реальных пацанов». В 2020 году стало известно о расставании актеров.

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