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Пригожин рассказал, как смог стать хорошим отчимом для детей Валерии

Продюсер Пригожин признался, что не пытался понравиться детям Валерии

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valeriya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ОТР рассказал, как стал хорошим отчимом для детей жены, певицы Валерии.

Пригожин отметил, что дети всегда чувствуют хороших и плохих людей. Он считает важным, чтобы младшее поколение воспринимало тебя как друга.

«Если вы живете какой-то своей отдельной жизнью, отличительной от детей, и живете только в рамках своих интересов, то, соответственно, вы должны понимать самую главную вещь — вы этим самым отдаляете», — поделился продюсер.

Пригожин добавил, что не пытался специально понравиться падчерице и пасынкам. Продюсер оставался собой в общении с ними. Он уверен, что очень важно принимать участие в проблемах и интересах детей. Поэтому он считает важным партнерство в отношениях с ребенком.

«Если двухстороннее движение, тогда все работает, а если вы эгоистически живете только в рамках своих интересов, то у вас ничего не получится», — рассказал шоумен.

Пригожин и Валерия поженились 5 июня 2004 года в Кутузовском отделе ЗАГС города Москвы. У Валерии трое детей от продюсера Александра Шульгина — Анна, Артемий и Арсений. У Пригожина также есть сын Дмитрий и дочь Даная от первой жены Елены, а также дочь Елизавета от владелицы одного из московских PR-агентств Лейлы Фаттаховой.

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