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Анна Седокова официально подала на развод

«СтарХит»: певица Анна Седокова официально подала на развод с Янисом Тиммой

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Пресс-служба телеканала СТС

Певица Анна Седокова обратилась в суд, чтобы развестись с баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По данным издания, Седокова подала заявление на развод 16 октября. По правилам, суд дал артистке и спортсмену около месяца на примирение, после чего расторгнет брак.

7 сентября Анна Седокова рассказала о решении развестись с баскетболистом Янисом Тиммой. Они были в браке с 2020 года.

Седокова признавалась, что ей и супругу было нелегко принять решение о разрыве. Артистка отметила, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя. Певица желала развестись еще полтора-два года назад.

По мнению Седоковой, нужно идти дальше и отпустить отношения, которые доставляют больше боли, чем счастья.

В октябре продюсер Сергей Дворцов заявил, что Седокова пользуется спросом на корпоративах, несмотря на развод. Он уточнил, что певица очень востребована на частных мероприятиях и ее нередко заказывают. Шоумен назвал артистку эталоном женственности в шоу-бизнесе. По его данным, Седокова зарабатывает около 5 миллионов рублей за корпоратив.

Ранее Анна Семенович сделала неожиданное признание о себе.

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