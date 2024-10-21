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Семья Дани Милохина снизила цену на дом на несколько млн рублей

SHOT: отец Дани Милохина снизил цену на дом до 11,9 млн рублей

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danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев снизил цену на дом на несколько миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Тюленев продает недвижимость за 11,9 миллиона рублей вместо изначальных 15 миллионов рублей. Причиной этому стало полное отсутствие спроса на участок.

Тюленев сообщил, что после инцидента с поджогом находится с семьей «в безопасном месте». Семья Милохина скрывает, где конкретно проживает сейчас. Приемный отец блогера заявил, что «бомжует» с родными по гостиницам и арендованному жилью. По словам мужчины, в скором времени им придется «как-то выживать», так как накопления заканчиваются.

Тюленев добавил, что не хочет просить помощи у Милохина. Отец не хочет отвлекать блогера от подготовки нового боя в Дубае.

15 сентября неизвестный бросил коктейль Молотова на участок семьи в Краснодарском крае. После пожара приемный отец Милохина нашел во дворе записку, где автор предлагал отправить его семью в ад. 18 сентября сообщалось, что Милохин не приедет домой, несмотря на ситуацию с поджогом дома.

Ранее Даня Милохин сходил в баню и спел о России.

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