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Погребняк захотела сделать пластическую операцию груди

Модель Мария Погребняк сообщила, что сделает пластику у Хайдарова

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mariapoga_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Мария Погребняк сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что обратилась за консультацией к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

Погребняк намекнула, что планирует сделать пластику груди.

«Как важно вовремя обращаться к врачам! 15 лет назад я после третьих родов сделала маммопластику из-за сильной асимметрии, а сейчас мне нужна операция... Плюс диастаз 3,5 сантиметра», — поделилась блогерша.

6 сентября Погребняк родила четвертого сына Владимира. Она рассказала, что родила без единого разрыва и боли. Крестной матерью малыша стала лучшая подруга модели – певица и телеведущая Ольга Бузова. Артистка стала одной из первых, кто посетил роддом после появления на свет Владимира. Певица заявляла, что будет любить крестного сына всю жизнь.

Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом Павлом. 1 сентября 2024-го Погребняк официально вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского.

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