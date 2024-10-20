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Газманов заявил, что ведет нездоровый образ жизни

Певец Олег Газманов признался, что постоянно испытывает стресс

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Тимур Ханифаев

Певец Олег Газманов признался в интервью Борису Корчевникову, что ведет нездоровый образ жизни.

Газманов отметил, что не высыпается, мучается в перелетах и нерегулярно питается. Он также испытывает постоянный стресс. Певец уточнил, что оставаться бодрым и активным ему помогает спорт.

«Каждое выступление на сцене – это микростресс. Из этого я делаю вывод, что нужно не париться, ребята. А жить активно», — поделился музыкант.

Газманов рассказал, что выполняет дыхательную гимнастику и базовый комплекс упражнений – отжимания, потягивания и качает пресс. Артист отметил, что ежедневно старается отжиматься столько, сколько ему лет – 73 раза. По словам певца, это его стимулирует не пропускать тренировки.

В августе Газманов назвал врагами своих коллег, которые переехали в другую страну. По его мнению, человек — враг, если находится «по другую сторону».

Газманов внесен в «черный список» украинского сайта «Миротворец». На этом портале публикуют данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля». В 2014 году Газманову запретили въезд в Латвию вместе с Иосифом Кобзоном и певицей Валерией.

Ранее Газманов разместил купель посреди гостиной.

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