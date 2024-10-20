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Газманов о браке с Муравьевой: «Постоянно меня пилит»

Певец Газманов признался, что много раз хотел расстаться с Муравьевой

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marinagazmanova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Олег Газманов признался в интервью Борису Корчевникову, что у него могло бы не получиться построить брак с дизайнером Мариной Муравьевой.

Газманов рассказал, что он и супруга не раз хотели расстаться. Артист отметил, что им с женой требуется много работать над своими отношениями.

«Много раз в течение нашей совместной жизни могли бы разойтись. Мы оба такие — вспыхиваем быстро. Нужно до десяти посчитать, прежде чем дальше говорить», — поделился артист.

Газманов отметил, что его жена постоянно развивается. К примеру, она написала две книги.

«Она постоянно меня пилит, что я не так хожу, что надо по-другому одеться, это не подходит по цвету к этому. У нее безупречный вкус в одежде. Если раньше я сопротивлялся, сейчас нет», — рассказал музыкант.

Олег Газманов женился на Марине Муравьевой в июле 2003 года. В их браке родились сын Филипп и дочь Марианна. У певца также есть сын от первой жены Ирины Родион. Газманов-младший пошел по стопам отца и стал артистом. В июне 2024-го Родион решил баллотироваться в Мосгордуму.

Ранее Газманов разместил купель посреди гостиной.

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