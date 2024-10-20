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Прохор Шаляпин об уехавших из России артистах: «Крестьянского происхождения»

Певец Шаляпин заявил, что у уехавших из России артистов нет голубой крови

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Наталья Логинова/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал в беседе с mk.ru уехавших из России артистов.

Шаляпин считает, что эмигрировавшие коллеги переоценили свою значимость и их «поезд ушел». По мнению певца, последние 20 лет эти артисты были искусственными звездами и держались за счет культа личности. Он уверен, что об этих исполнителях никто не вспомнит и их «смоют в унитаз». Певец заявил, что история запомнит Петра Чайковского, Федора Шаляпина, Сергея Рахманинова и подобных им.

Шаляпин считает, что в творчестве уехавших из России звезд нет ничего гениального.

«Не нужно было им так много на себя брать. Вам все дала эта страна, вы крестьянского происхождения. Ни у кого из уехавших голубых кровей нет. Нельзя забывать о своем происхождении. Иначе Бог очень наказывает… Я думаю, они сами не ожидали, что будет такой итог. Все — их поезд ушел», — заявил певец.

По мнению Шаляпина, народ не примет уехавших из России артистов в случае возвращения из-за «осадка». Исполнитель добавил, что не будет называть имена этих коллег, так как ему противно. Он не хочет «пачкаться».

Ранее Прохор Шаляпин заступился за Анастасию Ивлееву.

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