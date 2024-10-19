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Умер актер из «Нюхача» и партнер Ренаты Литвиновой

В 72 года умер актер из «Одессы-мамы» и «Нюхача» Николай Седнев

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Foundland Pictures Limited

Советский и украинский актер и режиссер Николай Седнев скончался в возрасте 72 лет. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил его коллега.

«Ушел кинорежиссер и актер Одесской киностудии Николай Седнев. Яркий, самобытный, неравнодушный. Светлая память!» — написал режиссер Леонид Павловский.

Согласно имеющейся информации, Седнев умер в четверг, 17 октября, из-за остановки сердца.

Седнев родился 4 декабря 1951 года, учился в студии киноактера при Одесской киностудии, а в 1987-м окончил факультет кинорежиссуры Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. В кино начал играть в 1999 году. Его первой работой стал фильм «Письмо в Америку». Также снялся в лентах Киры Муратовой «Второстепенные люди», «Настройщик», «Мелодия для шарманки» и «Два в одном», где вместе с ним играли в том числе Алла Демидова, Рената Литвинова и Нина Русланова. В последние годы Седнев появлялся в сериалах, среди них были «Нюхач», «Пляж» и «Одесса-мама». Кроме того, Седнев пробовал себя в качестве режиссера, а также написал роман «В окрестностях Милены». Книга вошла в лонг-лист российского «Букера».

Ранее умер актер, сыгравший депутата Наливкина.

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