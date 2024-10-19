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Третьяковку призвали не закрывать отдел новейших течений

РБК: Третьяковскую галерею призвали не закрывать отдел новейших течений

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Depositphotos

Третьяковская галерея планирует в ближайшие дни ликвидировать отдел новейших течений, российские художники, искусствоведы, сотрудники музеев и коллекционеры призывают этого не делать. Об этом сообщает РБК.

«Письмо подписали 200 человек, список подписей будет опубликован», — сказал историк искусства Андрей Ерофеев.

Художник Игорь Макаревич сообщил, что узнал о ликвидации из интернета и не в курсе, кем и почему было принято такое решение.

«Считаем этот акт дирекции музея грубой и непростительной ошибкой, наносящей серьезный ущерб современному искусству России», — говорится в тексте письма.

Отмечается, что отдел в Третьяковской галерее создали в 2001 году, в нем собрана первая панорамная коллекция новейшего искусства России.

В сентябре сообщалось, что руководитель Третьяковской галереи Елена Проничева и глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова запустят международный конкурс для молодых художников «Картина мира». Об этом на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Ранее Третьяковка попросила суд передать государству 109 предметов искусства.

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