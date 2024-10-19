Назван гонорар Витаса за корпоратив в России

Гонорар певца Витаса на корпоративах составляет €50 тыс. (примерно 5,3 млн рублей — прим. «Газеты.Ru»). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации канала, исполнитель выступает в том числе и в России. Также SHOT раскрывает райдер Витаса, отмечая, что на частные мероприятия он приезжает с командой из семи человек.

Артист требует организаторов предоставить ему шесть бутылок негазированной воды, чай и кофе, сахар, сливки, фрукты, шоколад. Еще музыкант просит, чтобы в гримерке было хорошее освещение, зеркала и вешалка для одежды. Наличие алкоголя райдер Витаса не предусматривает, подчеркивает SHOT.

16 октября Telegram-канал SHOT сообщал, что Витас якобы едва не ослеп из-за серьезных проблем со здоровьем. По информации издания, артисту провели несколько операций за последние 2,5 месяца.

Позднее музыкант в беседе с «Газетой.Ru» эмоционально отреагировал на информацию о перенесенной операции на сетчатке глаз. Артист употребил нецензурное слово и пояснил, что обращался к врачам совсем по другой причине. У него было рассечение брови на спаррингах по муай-тай.

Ранее певица Бузова вспомнила, что подметала улицы из-за нехватки денег в молодости.