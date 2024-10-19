В уголовном деле бывшей ведущей «Вестей» фигурируют «неустановленные лица»

В уголовном деле экс-ведущей «Вестей» Фариды Курбангалеевой могут появиться новые обвиняемые, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Уголовное дело возбуждено 11 мая 2024 года в отношении Курбангалеевой Ф. Р. и иных неустановленных лиц», — говорится в документах.

В правоохранительных органах рассказали, что проводили проверку в отношении мужа журналистки Дениса Красильникова — решался вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела. В итоге этого не произошло из-за его кончины.

20 июня Курбангалееву объявили в розыск в России после внесения в список террористов и экстремистов. По словам источника ТАСС, она проходит обвиняемой по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). После этого Курбангалеева написала у себя в соцсетях, что решения российских властей не повлияют на ее деятельность. Журналистка также была объявлена в международный розыск: ее обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. С момента ее фактического задержания в РФ Курбангалееву должны заключить под стражу на два месяца.

Ранее Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) объявили в розыск в России.