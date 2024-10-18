Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продюсер раскрыл гонорар Таисии Повалий

Продюсер Дворцов: Повалий получает 1 млн рублей за концерт при среднем спросе

close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певица Таисия Повалий получает за свой концерт примерно 1 млн рублей. Его слова передает сайт «Страсти».

По словам эксперта, на выступления артистки средний спрос в России: где-то он есть, а где-то — нет. Дворцов связывает «среднечковый» спрос на концерты Повалий с тем, что она является украинской артисткой, несмотря на свою позицию по СВО.

«Она выступает, она вдохновляет своих поклонников, зрителей своими песнями. Она хороший собеседник, она хорошая артистка, талантливая, яркая, прекрасная», — подытожил он.

В начале сентября стало известно, что на Украине хотят лишить Таисию Повалий авторских прав на песни. Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с требованием лишить Повалий авторских прав на музыку и слова восьми песен. Также у певицы хотят конфисковать дом и два автомобиля.

В феврале Повалий получила заочное подозрение в призывах к захвату Украины. В СБУ заявляли, что накануне начала спецоперации артистка уехала в Россию, получила российское гражданство и публично поддержала действия Кремля.

О том, что Таисия Повалий получила российское гражданство, стало официально известно только в марте 2024 года. Тогда же сообщалось, что исполнительница впервые проголосовала на президентских выборах.

Ранее певец Шарлот сообщил, что церковь его простила после извинений перед патриархом Кириллом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами