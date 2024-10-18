Умерла 31-летняя звезда шоу «Холостяк» и модель Playboy

В реанимации НИИ имени Н.В. Склифосовского скончалась модель Playboy и звезда шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина. Она умерла на 32-м году жизни из-за болезни легких. Об этом сообщает VOICE.

«Ей обещали пересадку [легких]. Приходил главный трансплантолог, обещал сделать все, она страшно радовалась. Но не вышло, не успела», — рассказал близкий друг Мурашкиной Валерий Белоус.

По его словам, знаменитость боролась с заболеванием на протяжении 15 лет. Болезнь усугубило то, что в 2020 году Мурашкина попала в серьезное ДТП, ее на полной скорости сбил пьяный мужчина. Модель получила серьезную травму ноги и перенесла несколько операций. После ДТП, добавил Белоус, Мурашкина увлеклась рукоделием.

В последний раз звезда «Холостяка» попала в больницу с очередным приступом из-за болезни легких. Она не могла дышать без кислородной трубки, с трудом передвигалась. Пациентка Эльвира Ткаченко, которая лежала с Мурашкиной в одной больнице, рассказала о том, что знаменитость жаловалась ей на свое самочувствие.

«В последний раз она писала, что ей очень плохо, движения никакого нет, руки опускаются, а никто не обращает внимания», — рассказала она.

Рядом с Мурашко в больнице постоянно находился ее молодой человек Павел. Мужчина был рядом с возлюбленной до самой ее смерти.

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