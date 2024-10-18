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Сын Прилучного и Муцениеце вернется к матери по решению суда

Суд оставил сына Прилучного с Муцениеце до принятия окончательного решения

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agataagata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Головинский районный суд Москвы решил, что 11-летний сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофей должен жить с матерью до завершения судебных разбирательств. Об этом сообщила актриса в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса призналась, что не смогла выйти на связь с поклонниками сразу же после очередного заседания, поскольку «ревела от радости и не могла остановиться».

«Вся эта подающаяся под соусом меда и варенья история на самом деле очень нечестная. Все все видят. Несколько раз у меня было желание сдаться», — также добавила она.

18 октября московский суд приостановил дело об определении места жительства сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного на время проведения следственной экспертизы. Соответствующий иск к бывшей жене подал звезда «Мажора» в мае 2024 года.

В начале октября Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса назвала решение Тимофея не самостоятельным. Она также обвинила бывшего супруга в том, что тот «ведет против нее войну».

Актеры Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

Ранее стало известно, что сжегшему российский паспорт Шарлоту продлили арест на полгода.

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