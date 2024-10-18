Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне назвали самые узнаваемые песни из кино

Звук: песни из «Иронии судьбы» и «Титаника» стали самыми узнаваемыми у россиян

close
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Россияне назвали самой узнаваемой песней отечественного кино композицию «‎Я спросил у ясеня» Микаэла Таривердиева из фильма «‎Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба HiFi-стриминга Звук со ссылкой на опрос сервиса, приуроченный к запуску персональной рекомендательной волны Сила Звука в онлайн-кинотеатре Okko.

Композицию Таривердиева самой узнаваемой назвали 23% респондентов. Наиболее узнаваемым треком из иностранного кинематографа стала главная тема «‎Титаника» — «‎My Heart Will Go On» в исполнении Селин Дион (29%).

Более 40% опрошенных россиян не сомневаются, что музыкальное сопровождение усиливает эмоции при просмотре фильма. Наиболее яркие чувства у них вызывают ностальгические мелодии (50%), лирические композиции (26%) и эпическая музыка (25%).

Многие не могут назвать любимого кинокомпозитора (38%), однако произведения Ханса Циммера («Дюна», «Гладиатор») россияне отметили как одни из самых понравившихся (13%). Также россияне помнят произведения Джона Уильямса (11%), написавшего музыку к «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам», и Джеймса Хорнера (9%), треки которого звучат в «Титанике» и «Аватаре».

В фильмах опрошенным больше всего нравится слушать рок-песни (29%) — к примеру, хиты Вячеслава Бутусова из фильма «‎Брат». Они также радуются, услышав в кино симфоническую музыку (21%), к примеру, «‎The Breaking of the Fellowship» Говарда Шора из «‎Властелина колец», и ретро-музыку.

Ранее россияне назвали двух лучших актеров года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами