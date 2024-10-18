Россияне назвали самые узнаваемые песни из кино

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Россияне назвали самой узнаваемой песней отечественного кино композицию «‎Я спросил у ясеня» Микаэла Таривердиева из фильма «‎Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба HiFi-стриминга Звук со ссылкой на опрос сервиса, приуроченный к запуску персональной рекомендательной волны Сила Звука в онлайн-кинотеатре Okko.

Композицию Таривердиева самой узнаваемой назвали 23% респондентов. Наиболее узнаваемым треком из иностранного кинематографа стала главная тема «‎Титаника» — «‎My Heart Will Go On» в исполнении Селин Дион (29%).

Более 40% опрошенных россиян не сомневаются, что музыкальное сопровождение усиливает эмоции при просмотре фильма. Наиболее яркие чувства у них вызывают ностальгические мелодии (50%), лирические композиции (26%) и эпическая музыка (25%).

Многие не могут назвать любимого кинокомпозитора (38%), однако произведения Ханса Циммера («Дюна», «Гладиатор») россияне отметили как одни из самых понравившихся (13%). Также россияне помнят произведения Джона Уильямса (11%), написавшего музыку к «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам», и Джеймса Хорнера (9%), треки которого звучат в «Титанике» и «Аватаре».

В фильмах опрошенным больше всего нравится слушать рок-песни (29%) — к примеру, хиты Вячеслава Бутусова из фильма «‎Брат». Они также радуются, услышав в кино симфоническую музыку (21%), к примеру, «‎The Breaking of the Fellowship» Говарда Шора из «‎Властелина колец», и ретро-музыку.

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