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Эммануил Виторган признался, что не знает размера своей пенсии

Актер Виторган заявил, что его финансами занимается супруга

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Народный артист России Эммануил Виторган признался, что не знает размера своей пенсии. Его цитирует News.ru.

«Я не могу вам назвать ее. Нет, я доволен, она нормальная абсолютно», — сказал он.

По словам 84-летнего Виторгана, всеми его финансами занимается супруга.

«Я ничего кроме своей профессии не знаю», — констатировал актер.

Эммануил Виторган стал известен после главной роли в фильме «И это все о нем», славу ему также принесли роли в фильмах «Чародеи». «Благочестивая Марта», «Ларец Марии Медичи», «Долгий путь в лабиринте», «Тревожное воскресенье».

Накануне Виторган поделился мнением о ремейках советских фильмов. По словам Виторгана, таких фильмов можно снимать и больше, однако стоит следить за улучшением их качества.

Ранее Михаил Шуфутинский признался, что не получает пенсию.

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