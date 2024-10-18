Стало известно об ухудшении состояния Василия Ливанова

Состояние 89-летнего актера Василия Ливанова резко ухудшилось, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным источника канала, накануне у народного артиста РСФСР резко упало давление, он жаловался на плохое самочувствие, головокружение и тошноту.

Врачи после стабилизации состояния звезды якобы настаивали на госпитализации из-за высокой вероятности повторного инсульта вследствие поражения сосудов мозга и подтвержденного рака, однако, утверждает источник, Ливанов отказался ехать в больницу и решил лечиться дома.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ливанов находился в нейрореанимации с 29 сентября. Его госпитализировали с ишемическим инсультом (инфаркт головного мозга) и провели операцию. 5 октября артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

15 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Василия Ливанова выписали из больницы. Позже жена актера подтвердила выписку мужа.

Ранее стало известно о раке у артиста, семья эти сообщения не комментировала.