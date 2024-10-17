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Михаил Тройник стал «русским Акваменом» на съемках фильма «В баню!»

Актер Тройник заявил, что большую часть съемок фильма «В баню» находился в воде

Актер Михаил Тройник («Папаша в бегах», «Библиотекарь», «Вызов») рассказал о съемках нового фильма Данила Иванова «В баню!», сообщила «Газете.Ru» кинопрокатная компания «Про:взгляд»

Съемочная группа много времени провела в различных банных комплексах.

«Я никогда в своей жизни не сталкивался с таким количеством воды. Мы перепробовали все виды бань и находились в воде большую часть съемок. На съемках все шутливо называли меня «русским Акваменом» или «русским Джейсоном Момоа» — это подбадривало», — вспоминает он.

По сюжету прораб Иван Плотников (Тройник) страдает из-за мягкого характера и излишней терпеливости. Старый друг (Федор Лавров) увольняет его, а жена (Юлия Александрова) выгоняет из дома. Когда Иван попадает на чемпионат России по парению, привычка терпеть может и озолотить его, и вернуть уважение и любовь окружающих.

«Мой персонаж невероятно трогательный и добрый. Он как русский медведь – сильный и мужественный, но в то же время ранимый и наивный, будто герой сказки. Нельзя не сопереживать ему», — делится Тройник.

Актер называет новый проект добрым кино про семейные ценности и теплые, дружеские отношения, а также про важную для российской культуры баню.

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