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Екатерина Семенова рассказала, почему не посещает косметолога

Актриса Семенова заявила, что не посещает косметолога из-за занятости

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Максим Блинов/РИА Новости

Актриса Екатерина Семенова, которую с 18 октября зрители увидят в пятом сезоне детектива «Соколова подозревает всех», в интервью «Леди Mail» призналась, что из-за занятости ей приходится отказываться от шопинга, а также от посещений косметолога.

«Давно у него не была, нет времени. Но я регулярно сама себе делаю массаж лица, занимаюсь бикрам-йогой», — рассказала артистка.

Она также отметила, что хорошо себя чувствовать ей помогает отказ от автомобиля и регулярные прогулки пешком, а поднять настроение — онлайн-шопинг.

«Когда сильно устаю, чтобы порадовать себя, захожу в онлайн магазины и покупаю там всякие не слишком нужные мне вещи, а потом, когда забираю их домой, думаю: «Зачем они мне вообще?» И половину сдаю обратно», — поделилась Семенова.

До этого актриса призналась, что «очень хочет внуков», однако дети пока не планируют ее радовать пополнением в семье.

В фильмографии Екатерины Семеновой более 100 ролей. Она участвовала в таких проектах, как «Московские тайны. Опасный переплет», «Ничто не случается дважды», «Московские тайны».

Ранее Семенова рассказала о перенесенной тяжелой операции.

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