Стало известно содержание звонка в 911 перед трагедией с солистом One Direction

Менеджер отеля в Аргентине, где произошла трагедия с экс-солистом One Direction Лиамом Пейном, в беседе с 911 заявил, что артист два-три дня не выходил из номера. Содержание звонка в экстренную службу стало известно порталу TMZ.

Менеджер позвонил оператору службы экстренной помощи около 17:00 16 октября. Оператор начал с вопроса о характере чрезвычайной ситуации, произошедшей в отеле.

Далее менеджер заявил, что гость, «опьяненными наркотиками и алкоголем», громит свой гостиничный номер, и попросил о помощи.

Менеджер также выразил обеспокоенность тем, что жизнь гостя находится под угрозой. В течение последних двух-трех дней пребывания Пейна в гостинице, добавил он, туда не мог попасть персонал.

После еще нескольких вопросов оператор вызвал к отелю полицию. К моменту прибытия полицейских Лиам уже упал с балкона своей комнаты на третьем этаже, спасти его не удалось.

Подробнее о 31-летнем Лиаме Пейне — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Лиам Пейн страдал от депрессии.