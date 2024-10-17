Режиссер «Василия Теркина» назвал причину обрушения перрона на съемках

Режиссер Карен Геворкян заявил, что перрон на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области обрушился из-за «физического резонанса». Его слова передает Life со ссылкой на SHOT.

Геворкян отметил, что упавшая во время съемок деревянная платформа площадью 150 кв. м до этого использовалась военными, что, считает он, подтверждает ее надежность. Во время съемочного процесса на перроне находились примерно 300 человек, которые топали ногами и стучали руками по корпусу, что вызвало резонанс.

«Ключевую роль сыграл тот фактор, который мы не могли предусмотреть», — заявил режиссер.

Постановщик подчеркнул, что намерен обратиться к экспертам-физикам из Петербурга для подтверждения своей теории.

До этого Геворкян заявил «Газете.Ru», что на съемках «Василия Теркина» обрушилась одна из секций перрона. Число пострадавших достигло 23 человек.

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