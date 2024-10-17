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Режиссер «Василия Теркина» назвал причину обрушения перрона на съемках

Режиссер Геворкян: перрон на съемках «Василия Теркина» обрушился из-за физики

Режиссер Карен Геворкян заявил, что перрон на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области обрушился из-за «физического резонанса». Его слова передает Life со ссылкой на SHOT.

Геворкян отметил, что упавшая во время съемок деревянная платформа площадью 150 кв. м до этого использовалась военными, что, считает он, подтверждает ее надежность. Во время съемочного процесса на перроне находились примерно 300 человек, которые топали ногами и стучали руками по корпусу, что вызвало резонанс.

«Ключевую роль сыграл тот фактор, который мы не могли предусмотреть», — заявил режиссер.

Постановщик подчеркнул, что намерен обратиться к экспертам-физикам из Петербурга для подтверждения своей теории.

До этого Геворкян заявил «Газете.Ru», что на съемках «Василия Теркина» обрушилась одна из секций перрона. Число пострадавших достигло 23 человек.

Ранее адвокат не исключил, что направит прошение об УДО Ефремова к концу 2024 года.

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