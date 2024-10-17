Названы участники второго сезона шоу «Сокровища императора»

В Китае начались съемки второго сезона реалити-шоу «Сокровища императора». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач», публикуя первый кадры с проекта.

Первыми участниками стали певицы Ирина Дубцова, Глюкоза, Нюша, а также музыкант Natan. Ведущими проекта по-прежнему остались Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Как сообщает «Российская газета», съемки нового сезона проходят в провинции Хэнань, где проживают 120 млн человек. В одной из серий проекта снимутся монахи известного Шаолиньского монастыря. Продюсер проекта Лика Бланк отметила, что во втором сезоне создателям удалось собрать «невероятный каст» из артистов, которых знает каждый среднестатистический россиянин.

В шоу «Сокровища императора» участники проходят испытания в парах, перемещаясь по Китаю без телефонов. По правилам проекта, им нужно дойти из пункта А в пункт Б первыми, чтобы продолжить борьбу за главный приз. В прошлом сезоне участники боролись за миллион юаней.

Победителями предыдущих выпусков стали Мария Миногарова и Парур Арутюнович, обойдя в финале Евгения Ершова с матерью Еленой Путылиной и Давида Манукяна с братом Арманом Давтяном.

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