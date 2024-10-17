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Стас Ярушин стал отцом в третий раз

«СтарХит»: актер Стас Ярушин стал отцом в третий раз

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yarushinstanislav/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер и музыкант Стас Ярушин стал отцом в третий раз. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По данным издания, у Ярушина родилась дочь две недели назад.

Ярушин был женат дважды. С 2008 по 2009 год он находился в браке с Полиной Бисеровой. В 2011-м актер сыграл свадьбу с преподавательницей по танцам Аленой. Через год у них появилась на свет дочь Стефания. В 2014-м у артиста родился сын Ярослав.

Стас Ярушин известен по роли Антона Мартынова в сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». В его фильмографии более 20 работ. Он играл в таких проектах, как «Красный 5», «Zомбоящик», «Слава богу, ты пришел!».

В 2016 году Ярушин начал музыкальную карьеру, выпустив дебютный альбом «Об этом». Сейчас артист ведет свою программу МУЗLOFT. Он также принимал участие в шоу «Звезды в Африке», «Аватар», «Маска».

В сентябре Ярушин рассказал о своей песне, претендующей на американскую музыкальную премию «Грэмми». Рассмотрение на номинацию он считает большим шагом вперед для себя.

Ранее Стас Ярушин рассказал о самом ценном совете от Маслякова.

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