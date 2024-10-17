В Русском музее откроют экспозицию «Великий Карл» к 225-летию Брюллова

В Русском музее 18 октября откроется выставка, приуроченная к 225-летию со дня рождения русского живописца Карла Брюллова «Великий Карл». Посетители смогут увидеть более 300 произведений мастера из коллекции этого и других музеев России и Беларуси, а также частных собраний. Об этом сообщили организаторы экспозиции.

Комментируя открытие выставки, министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что именно Брюллов в первой половине 19 века сделал русскую живопись фактом мировой культуры, за что современники называли художника «Великим Карлом».

«Карл Брюллов был единственным живописцем, который обрел всероссийскую и европейскую славу при жизни, а после смерти – мировую», — заявила генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Она подчеркнула, что «Великий Карл» станет ключевой выставкой 2024 года.

«В Михайловском дворце экспонируются исключительно шедевры первого ряда, бриллианты драгоценной короны художественного наследия Брюллова. Русский музей представляет на выставке великолепные произведения из своей знаменитой коллекции. Мы благодарим ведущие музеи России и Беларуси, а также частных коллекционеров, которые предоставили главные работы Брюллова из своих собраний», — сказала она.

Центральным экспонатом выставки станет отреставрированная работа «Последний день Помпеи». Главное творение будет представлено посетителям после первой почти за 200 лет комплексной научной реставрации.

Также гости выставки смогут увидеть картину «Христос во гробе» и плафон «Богоматерь во славе в окружении святых».

Среди других представленных шедевров — «Итальянский полдень», «Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией», «Портрет сестер Шишмаревых», «Всадница».

Выставка организована при поддержке ВТБ.

Старший вице-президент банка Наталья Кочнева отметила, что в этом году ВТБ отмечает 20 лет партнерства с Русским музеем.