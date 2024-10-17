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Адвокат Ефремова подтвердил, что состояние актера ухудшилось

Адвокат Падалко: Михаилу Ефремову оказывают помощь в колонии на фоне болезни

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Валерий Левитин/РИА Новости

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко подтвердил, что у актера ухудшилось состояние здоровья в колонии. Об этом он сообщил RTVI.

По словам защитника, сейчас заслуженному артисту России оказывают помощь местные медики. Другими подробностями Падалко делиться не стал, поскольку «это будет не совсем этично».

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Михаил Ефремов с трудом дышит и почти не может разговаривать из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. Артисту требуется ежедневный осмотр врача, так как есть риск появления дыхательной недостаточности, а также развития легочной инфекции, ломкости костей и нарушения работы сердца. Ефремову может потребоваться полное обследование после выхода по УДО.

До этого Юрий Падалко подтверждал, что документы для освобождения Ефремова по УДО готовятся. Тогда же адвокат сообщал, что Ефремов страдает хронической обструктивной болезнью легких и чувствует себя не лучшим образом.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее звезда «Служебного романа» ответила на слухи об ухудшении здоровья.

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