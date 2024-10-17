Екатерина Семенова пожаловалась, что дети не хотят подарить ей внуков

Актриса Екатерина Семенова призналась, что «очень хочет внуков», однако дети пока не планируют ее радовать пополнением в семье. Об этом знаменитость рассказала в интервью «Леди Mail».

«Когда я в последний раз сказала детям, что следовало бы в этом плане поторопиться, они мне ответили — отстань, мол, мы тебе уже собаку купили, вот ею и занимайся», — пожаловалась 53-летняя артистка.

Семенова добавила, что наследники подарили ей питомца три года назад. В итоге собака стала ее «хозяином», поскольку без труда вьет из артистки веревки.

«Но внуков продолжаю ждать», — подчеркнула актриса.

У актрисы Екатерины Семеновой двое детей: в 1991 году у нее родился первенец Никита от романа с актером и ресторатором Антоном Табаковым, а 1997-м — дочь Мария. Девушка появилась на свет, когда Семенова была замужем за «мультимиллиардером» Кириллом Сигалом. Сейчас Мария работает кастинг-директором у режиссера Александра Алябьева, а ее брат Никита занят в ресторанном бизнесе.

«У моих детей есть любимые: у сына прекрасная девушка Лиза, у дочери — прекрасный молодой человек Федор: с обоими я в отличных отношениях, мы дружим», — отметила Семенова.

В фильмографии Екатерины Семеновой более 100 ролей. Она играла в таких проектах, как «Московские тайны. Опасный переплет», «Ничто не случается дважды», «Московские тайны».

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