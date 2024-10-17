Селена Гомес не спит в своей комнате из-за ассоциаций с «мрачными временами»

Певица Селена Гомес призналась, что не может спать в своей постели из-за тревоги. Ее слова передает New York Post.

По словам знаменитости, комната ассоциируется у нее с мрачными «временами». Раньше исполнительница много времени проводила в своей спальне и не хотела вставать с постели, когда у нее были проблемы с работой.

«Я не такая, как моя мама. <...> Я очень тревожный человек», — подчеркнула артистка.

Гомес призналась, что в ее жизни нередко возникают ситуации, когда ей необходимо быстро справиться со своей тревогой. В такие моменты, отметила певица, она старается успокаиваться дыхательными практиками.

«Я могу быть не в настроении, но каждый раз, когда я вижу кого-то, то заставляю себя улыбаться. Это всегда улучшает мой день, независимо от того, как я себя чувствую», — также поделилась звезда.

Гомес напомнила, как важно иметь друзей, которым можно «выговориться». По словам певицы, она ходит к психотерапевту, но приятнее иметь рядом близких, которые способны выслушать.

В начале сентября Гомес рассказала в интервью Vanity Fair, что у нее сейчас такие проблемы со здоровьем, поэтому ей нельзя планировать детей. По словам знаменитости, беременность «поставит под угрозу ее жизнь и жизнь ребенка».

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