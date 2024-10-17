Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская балерина призвала сделать билеты в Большой театр доступными для зрителей

Балерина Лиепа: билеты в Большой театр нужно сделать доступными для россиян

close
МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Билеты в Большой театр должны стать более доступными для россиян. Об этом в интервью интернет-изданию «Абзац» заявила народная артистка России, балерина Илзе Лиепа.

«Все-таки хотелось бы, чтобы какая-то степень доступности была. Потому что мы же говорили с вами о том, что и балет в России — больше, чем балет, и Большой театр в России — больше, чем Большой театр. Да, это бренд, но хотелось бы, чтобы это был бренд не моды, а все-таки духа и нашей культуры», — сказала Лиепа.

Она допустила, что цены на билеты в партер, бельэтаж, бенуар могут быть высокими, однако первый, второй и третий ярусы должны стать более доступными для зрителей.

До этого сообщалось, что в Большом театре с 1 октября начали выдавать именные билеты, которые можно будет приобрести при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Персональные данные зрителя будут занесены в билет. Если указанные в билете данные будут не соответствовать паспортным, то зрителя не пустят на спектакль. В Большом заявили, что таким образом хотят предотвратить спекуляции с билетами.

Ранее туристы рассказали, какие локации чаще всего посещают в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами