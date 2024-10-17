Российская балерина призвала сделать билеты в Большой театр доступными для зрителей

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Билеты в Большой театр должны стать более доступными для россиян. Об этом в интервью интернет-изданию «Абзац» заявила народная артистка России, балерина Илзе Лиепа.

«Все-таки хотелось бы, чтобы какая-то степень доступности была. Потому что мы же говорили с вами о том, что и балет в России — больше, чем балет, и Большой театр в России — больше, чем Большой театр. Да, это бренд, но хотелось бы, чтобы это был бренд не моды, а все-таки духа и нашей культуры», — сказала Лиепа.

Она допустила, что цены на билеты в партер, бельэтаж, бенуар могут быть высокими, однако первый, второй и третий ярусы должны стать более доступными для зрителей.

До этого сообщалось, что в Большом театре с 1 октября начали выдавать именные билеты, которые можно будет приобрести при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Персональные данные зрителя будут занесены в билет. Если указанные в билете данные будут не соответствовать паспортным, то зрителя не пустят на спектакль. В Большом заявили, что таким образом хотят предотвратить спекуляции с билетами.

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