Солистка группы «Фабрика» о Natan: «Честный человек»

Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова отшутилась в беседе с «Пятым каналом» на вопрос об изменах певца Natan (Натана Мирова) в шоу «Звезды в джунглях».

«Признался, значит, любит. Честный человек, с кем не бывает. И вообще, когда мужчина изменяет, он изменяет не сердцем», — заявила артистка.

Девятова считает, что в проблемах в отношениях виноваты оба. По ее словам, каждый партнер несет ответственность за себя сам. Артистка заявила, что надо беречь друг друга и по возможности сохранять институт семьи.

«Но если уже кто-то оступился. То найти в себе силы, простить человека. Если чувства сильнее», — рассказала артистка.

11 октября СМИ опубликовали видео, на котором блогерша Лерчек сидела на коленях у Мирова. Знаменитости страстно целовались и обнимались, несмотря на то, что певец женат.

15 октября Natan подтвердил, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях».

По словам Natan, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Он сообщил, что приложит все усилия, чтобы сохранить семью.

Ранее Алана Мамаева осудила измену Natan с Лерчек в шоу «Звезды в джунглях».