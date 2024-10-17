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Таисия Повалий раскрыла отношение к Пугачевой

Певица Таисия Повалий призналась, что не общается с Пугачевой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Таисия Повалий призналась в беседе с mk.ru, что не общается с народной артисткой России Аллой Пугачевой после СВО.

Повалий считает, что каждый выбирает себе дорогу. Она назвала Пугачеву заслуженным человеком, который сам может выбрать, где жить.

«Если она так посчитала, мы не можем ее судить. Это ее выбор. Не забывайте, что мы все ходим под Богом и выполняем божественный посыл. Каждый человек идет по дороге, которую ему Господь подсказывает», — поделилась артистка.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

В августе певец Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что последний раз виделся с народной артисткой России Аллой Пугачевой на фестивале Вайкуле «Рандеву». Музыкант признался, что очень любит Примадонну. Он назвал артистку замечательной, мудрой, красивой, талантливой и мужественной женщиной.

Ранее Анита Цой ответила на сообщение о блокировки ее счетов.

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