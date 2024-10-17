SHOT: звезде «Служебного романа» Немоляевой стало плохо из-за проблем с сердцем

На дом к актрисе Светлане Немоляевой вызывали бригаду скорой помощи. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, 87-летней артистке стало плохо в ее московской квартире, и она сама вызвала врачей. Медики оказали Немоляевой помощь. Согласно предварительной информации, у женщины произошел приступ фибрилляции предсердий — нарушение сердечного ритма.

Утверждается, что в настоящее время Немоляева оценивает свое самочувствие как хорошее и собирается принять участие в спектакле «Плоды просвещения» в театре Маяковского 19 октября.

В августе в СМИ также появлялись слухи об ухудшении самочувствия Немоляевой, которые та опровергла в беседе с телеканалом 360, заявив, что улетает на гастроли в Калининград.

Советская и российская актриса Светлана Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова »Евгений Онегин». В ее фильмографии более 130 картин, включая знаменитый «Служебный роман», в котором она исполнила роль Ольги Рыжовой.

Она является лауреаткой премий «Золотая маска» и «Звезда театрала». В 2007 году Немоляева удостоилась звания народной артистки России.

Ранее сообщалось, что у народного артиста РСФСР Василия Ливанова нашли рак.