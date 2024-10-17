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Звезда «Игры престолов» вернулся в кино после десятилетнего перерыва

Daily Mail: актер Джек Глисон вернулся к съемкам после перерыва в 10 лет

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Global Look Press

Ирландский актер Джек Глисон, сыгравший роль Джоффри Баратеона в фэнтезийном драматическом сериале «Игра престолов», вернулся к съемкам в кино спустя 10 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

«Звезду заметили на съемках сцен в полном историческом костюме, и фанаты были шокированы его преображением», — отмечает издание.

Сейчас актер задействован на съемках последнего проекта Netflix «Дом Гиннесса». Новое шоу будет исследовать историю семьи, основавшей знаменитую пивоварню.

Действие нового проекта будет происходить между Дублином и Нью-Йорком в XIX веке.

В начале октября звезда «Игры престолов» Кристиан Нэйрн, исполнивший роль Ходора, рассказал, что игра World of Warcraft помогла ему преодолеть наркотическую зависимость. Он признался, что в какой-то степени заменил одну зависимость на другую, но для него было очевидно, что выбор в пользу игры был лучше. Кроме того, актер отметил, что его дом был бы похож на музей, если бы он сохранил все игровые консоли и устройства, которыми владел.

Ранее железный трон из «Игры престолов» выставили на аукционе.

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