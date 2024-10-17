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Бывший вокалист One Direction погиб в Аргентине

Reuters: экс-вокалист One Direction Пейн погиб после падения в Буэнос-Айресе

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Rich Fury/AP

Бывший вокалист всемирно известной поп-группы One Direction Лиам Пейн умер после падения с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе — столице Аргентины. Об этом сообщает Reuters.

В отель в районе Палермо экстренно вызывали полицейских, поскольку мужчина вел себя «агрессивно» и «мог находиться под воздействием наркотиков и алкоголя». Позже вокалиста нашли во внутреннем дворике отеля без признаков жизни. Медики подтвердили его смерть.

29 августа Пейну исполнился 31 год. Он родился в Вулвергемтоне (Англия). В детстве подвергался издевательствам одноклассников, поэтому начал заниматься боксом. В школе входил в сборную по бегу. Пейн заявлял о том, что если бы не стал артистом, то работал бы пожарным в родном городе.

One Direction, изначально состоящая из Гарри Стайлса, Найла Хорана, Луи Томлинсона, Лиама Пейна и Зейна Малика, объявила, что берет паузу в 2015 году, через год после того, как Малик покинул группу. После этого бывшие участники коллектива начали сольную карьеру. Стайлс в эфире «The Late Late Show с Джеймсом Кордоном» не исключал воссоединения группы.

В конце августа сообщалось о том, что американский рэпер Fatman Scoop потерял сознание, выступая в центральном городском парке Хамдена в США. Сразу же после этого музыканта госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Ранее умер музыкант группы ABBA.

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