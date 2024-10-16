Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ургант раскрыл, сколько заработал на продаже книги с пустыми страницами

Комик Ургант заработал на продаже книги с пустыми страницами 3,5 млн рублей

close
urgantcom/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий и комик Иван Ургант сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что продал все экземпляры своей книги «Припухлые железы жизни» с пустыми страницами.

«Спасибо вам за такую любовь к печатному слову, или скорее к полуслову», — написал телеведущий.

Ургант уточнил, что заработал на продаже 5 тыс. экземпляров рукописи 3,5 млн рублей. Все вырученные средства, отметил он, пойдут на помощь детскому хоспису «Дом с маяком».

У книги «Припухлые железы жизни» есть только название, оглавление и обложка, на которой изображен сфинкс с лицом телеведущего. Все остальное — пустые страницы.

«Я основные цитаты выписал. Современно, хлестко, гениально. Не всегда успеваю читать, но книгу Ивана прочитал на одном дыхании»; «Книга во всех отношениях противоречивая. Жду экранизации»; «Невероятная книга! Не могла оторваться. Такой закрученный сюжет, так тщательно проработана каждая линия персонажей. Аплодирую стоя!» — сыронизировали интернет-пользователи под постом Урганта.

Сам Ургант рассказывал о своей книге так: «Начинаешь листать — и захватывает: начинаешь читать, вспоминать, как ты все это писал, как все это придумывал…»

Ранее сообщалось, что фанатки окружили Трофима во время концерта в Новосибирске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами