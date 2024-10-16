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Фанатки окружили Трофима во время концерта в Новосибирске

Поклонницы Трофима забрались на сцену к певцу в Новосибирске

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Сергей Кузнецов/РИА «Новости»

Заслуженный артист России Сергей Трофимов, известный под псевдонимом Трофим, дал концерт в Доме ученых СО РАН в Новосибирске. Об этом сообщает издание Сиб.фм.

Во время выступления на сцену к певцу забрались свыше 15 женщин и начали танцевать, музыкант непринужденно продолжил концерт. Также издание опубликовало видео, как Трофим исполняет свою композицию «Московская песня» в окружении фанаток.

Сиб.фм не уточняет, позвал ли Трофим на сцену женщин самостоятельно, либо это была незапланированная акция. Потом издание сообщило, что певец призвал выйти на сцену мужчин во время концерта в Новосибирске. Пять человек поднялись артисту и также начали танцевать.

Недавно сообщалось, что певец Григорий Лепс прервал концерт в Красноярске из-за фанатки. Во время выступления Лепс резко перестал исполнять песню «Завтра» и потребовал от фанатки убрать телефон с включенным фонариком. Посетительница концерта заявила, что больше не будет ходить на концерты Лепса, поскольку считает его поведение «выше края».

«Хотелось встать и выйти. Благо, это было сказано не мне. Наверное, я бы вышла из этого зала. Это неприятно, мерзко, противно», — говорила она.

Ранее Игорь Крутой признался, что уговаривает Губина вернуться на сцену.

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