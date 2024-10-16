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Продюсер об антироссийских высказываниях Макаревича: «Должен быть расстрелян»

Продюсер Сенгер: Макаревичу предложили деньги за высказывания против России

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Максим Блинов/РИА Новости

Проживающий в Германии продюсер Игорь Сенгер считает, что фронтмен «Машины времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) высказывается против России из-за денег. Его слова передает NEWS.ru.

По словам Сенгера, Макаревич «вообще ничего не делает бесплатно». Также продюсер выразил мнение, что уехавших на фоне СВО артистов нельзя прощать.

«Тот, кто говорит гадости, должен быть расстрелян. А если вы его пустите назад, то это вопрос к вам», — заявил он.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант покинул Россию и вместе с молодой супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль, а затем — в США.

В начале июня сообщалось, что СК России начал доследственную проверку после беседы Макаревича с пранкерами Вованом и Лексусом. Тогда музыканта разыграли от имени президента Украины Владимира Зеленского. В беседе с якобы Зеленским артист сообщил, что с нетерпением ждет победы Киева, а также пообещал дать отдельный концерт на Украине в честь этого.

Ранее в Госдуме высказались о возможном концерте Джареда Лето в России.

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