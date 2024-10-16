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«Кризис идей»: внук Рязанова — о новых «итальянцах в России» с китайскими актерами

Внук Рязанова усомнился в успехе ремейка «Приключений итальянцев в России» с китайцами

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Киностудия «Мосфильм»

Ремейки культовых советских фильмов редко бывают успешными, заявил в беседе с «Газетой.Ru» внук режиссера Эльдара Рязанова Дмитрий Трояновский. Так он прокомментировал возможный выход ремейка комедии Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» с участием китайских актеров.

«Расцениваю нейтрально. Разве что мне во всех этих бесконечных ремейках советской классики видится кризис идей в российском кино. К сожалению, такие фильмы редко получаются удачными», — сказал Трояновский.

16 октября председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Борис Титов сообщил, что РФ и КНР собираются переснять комедию Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». По его словам, в грядущей ленте будут задействованы китайские актеры. Других деталей о предстоящем фильме пока нет.

Советский хит «Невероятные приключения итальянцев в России» вышел на экраны в 1973 году. Сюжет рассказывает о том, как группа итальянских авантюристов ищет клад в СССР, спрятанный во время Октябрьской революции. В каст фильма вошли как советские, так и итальянские актеры.

Ранее депутат Госдумы Николай Бурляев призвал снимать новые фильмы, а не ремейки.

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