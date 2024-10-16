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«Я клоун по жизни»: актриса Ирина Горбачева об участии в детских проектах

Актриса Ирина Горбачева заявила, что любит сниматься в детских картинах

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Пресс-служба «Централ Партнершип»

Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая в полнометражном фильме «Бременские музыканты», а также в сказочных картинах «Огниво» и «Алиса в Стране чудес», в эксклюзивном интервью проекту «Сноб» рассказала, почему любит сниматься в детских проектах. По словам артистки, ей крайне интересна «игровая история».

«Потому что я клоун по жизни. Внутри меня очень много этой клоунской природы. И я понимаю, что очень мало материала, где я могу этого клоуна вытащить, сыграть остро характерного персонажа. Поэтому я иду в детские фильмы. Но не только потому, что персонаж характерный, — мне интересна история», — сказала Горбачева.

Она добавила, что на выбор ролей также влияют сценарий, актерская задача и команда, с которой приходится работать.

В начале октября «Газета.Ru» составила подборку лучших фильмов, которые понравятся зрителям всех возрастов. Семейное кино — условный жанр, который объединяет и художественные, и мультипликационные, и документальные фильмы, рассчитанные на интерес зрителей разных поколений. Главный критерий — отсутствие материалов, неподходящих для детей: брани, кровопролития, эротических сцен и т. д.

Ранее Ирина Горбачева стала лицом новой рекламной кампании российского бренда.

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