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Продюсер оценил шансы посетить концерт Джареда Лето в России

Продюсер Бабичев: вероятность выступления Джареда Лето в России ничтожна

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Mike Segar/Reuters

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев усомнился в том, что фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето приедет в Россию с концертом. Его цитирует издание News.ru.

Он напомнил, что с критикой желания Джареда Лето выступить в России уже выступили украинские власти.

«Вероятность выступления в России в нынешних условиях настолько ничтожна, что, мне кажется, ее даже обсуждать не стоит», — сказал критик.

Бабичев также уточнил, что Джаред Лето заключает рекламные контракты и снимается в кино, остается востребованным артистом на Западе и не будет рисковать карьерой ради концертов в России.

«Если говорить о фантазиях, то я не знаю, какие условия нужно поставить России, чтобы артисту эти риски более или менее окупить. Я сомневаюсь, что у нас кто-то такие деньги сможет ему заплатить», — сказал он.

В пример он привел концерт американского рэпера Канье Уэста, о котором российские организаторы концертов «только мечтают».

12 октября Джаред Лето выступил в Белграде со своей группой 30 Seconds To Mars. Во время выступления он спросил, много ли на концерте в Сербии россиян — их оказалось больше, чем сербов. Исполнитель пообещал собравшейся публике, что проведет концерт в России.

Накануне председатель движения «Ветераны России» и доброволец СВО Ильдар Резяпов предложил солисту группы 30 Seconds to Mars Джареду Лето выступить в России с гуманитарной миссией.

Ранее Джареду Лето предложили 100 млн рублей за концерт в России.

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