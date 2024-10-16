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В бывшего гитариста Оззи Осборна выстрелили несколько раз в США

Associated Press: экс-гитарист Оззи Осборна получил ранения в Лас-Вегасе

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Owen Sweeney/AP

Бывший гитарист Оззи Осборна Джейк И Ли получил ранения в США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел ночью 15 октября в 16 километрах от Лас-Вегас-Стрип. Неизвестный несколько раз выстрелил в Джейка И Ли, когда тот выгуливал собаку. Артист был госпитализирован. На данный момент полиция продолжает расследование. Никаких арестов не было произведено.

Представитель Ли, менеджер рок-группы Red Dragon Cartel, Тим Хейн, подтвердил факт стрельбы. Они уточнили, что гитарист находится в сознании. Важные органы не были задеты. По словам менеджера, ожидается, что музыкант полностью поправится.

«Поскольку инцидент расследуется полицией, дальнейших комментариев не будет. Ли и его семья ценят уважение к их частной жизни в настоящее время», — заявили Тим Хейн.

Джейк И Ли присоединился к группе Оззи Осборна в 1982 году. Он принимал участие в создании альбомов, включая «Bark at the Moon». В 1987-м гитарист покинул коллектив. Позже он играл в метал-группе Badlands и выпустил пару сольных альбомов. В 2014-м музыкант сформировал группу Red Dragon Cartel.

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