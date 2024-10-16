Беременная Корнелия Манго отказалась от концерта

Певица Корнелия Манго сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отказалась от концерта из-за беременности.

Манго опубликовала фото с округлившимся животом.

«С пузиком сложнее танцевать, и концертный костюм смотрится так себе», — поделилась артистка.

13 октября Корнелия Манго сообщила, что впервые станет матерью. Певица призналась, что 10 лет мечтала завести ребенка с мужем Богданом Дюрдем. Артистка рассказала, что долгое время пыталась забеременеть, но не получалось. Репродуктолог посоветовала певице ЭКО, однако супруг был против этой процедуры. Муж знаменитости был уверен «в божьей милости».

Манго отметила, что узнала о своем положении до задержки из-за несвойственного ей поведения. Она поссорилась с женщиной, которая пыталась пройти вне очереди. Тогда муж предложил ей сделать тест на беременность.

Манго сняла на видео реакцию на результаты теста на беременность. Артистка призналась, что была шокирована и не ожидала две полоски. Поэтому в ролике она предстала без макияжа и выглядит «помятой в шесть утра».

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