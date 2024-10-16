Дочь Даны Борисовой захотела переехать в Корею

Телеведущая Дана Борисова рассказала в беседе с WomanHit.ru, что ее дочери Полине Аксеновой безумно нравится Южная Корея.

Борисова отметила, что дочери бы хотелось учиться и жить в этой стране.

«Она все-таки хотела бы свое будущее связать с двумя странами. И не исключает, что переехала бы туда на постоянное проживание, ей в этой стране нравится все», — поделилась знаменитость.

Борисова рассказала, что Полина четыре года учит корейский, а в 2023-м обучалась в языковой корейской школе. На Новый год телеведущая и ее дочь собираются в Корею, чтобы «прицениться» — посмотреть ВУЗы. Знаменитость уточнила, что в этой стране есть возможность получения бесплатного образования. Полина решила учиться на журналистку в Южной Корее.

«В крайнем случае, будем поступать где-то в России, но здесь, конечно, возможности особо сэкономить на образовании нет», — отметила телеведущая.

В июне Дана Борисова призналась, что собирается подарить дочери ринопластику на 17-летие. Полине не нравится свой нос. Девушка считает, что он похож на отцовский.

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