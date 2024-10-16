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Продюсер объяснил, что мешает успеху «Би-2» на Западе

Продюсер Дзюник: Пугачева и «Би-2» не работают ради успеха на Западе

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Би-2/YouTube

Успеху группы «Би-2» на Западе мешает то, что артисты не желают работать после отъезда из РФ, уверен продюсер Леонид Дзюник. Его цитируют «Аргументы и факты».

Он привел в пример танцоров Михаила Барышникова и Рудольфа Нуреева, которые много работали за границей, чтобы стать там значимыми артистами.

«Ими восхищались здесь, в России, и когда они уехали туда, то и там добились высшего уровня. А эти, которые два с половиной года назад побежали, только грязь льют на Россию, никто ведь там ничего не сделал, никто, за два с половиной года, они там никому не нужны», — сказал продюсер.

Дзюник признал, что певица Алла Пугачева за рубежом выпустила песню «Вот и все», однако эту композицию народная артистка СССР представила еще пять лет назад на своем концерте.

Продюсер также указал на то, что в западных странах российские артисты не могут давать концерты постоянно, и даже эмигранты раскупят билеты только на первые выступления знакомых артистов, а новые шоу проигнорируют.

Накануне президент Молдавии Майя Санду встретилась в Кишиневе с певицей Лаймой Вайкуле и группой «Би-2».

Ранее «Би-2» отказались от товарного знака в России.

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