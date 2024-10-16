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Дочь Клинта Иствуда арестовали за домашнее насилие

Дочь актера Иствуда Франческу арестовали из-за нанесенных партнеру побоев

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Paul Fenton/Global Look Press

Дочь актера Клинта Иствуда Франческу арестовали за домашнее насилие и освободили под залог в Беверли-Хиллз (Калифорния, США). Об этом сообщает портал TMZ.

По данным полиции, 12 октября 31-летняя актриса и модель Франческа Иствуд поссорилась со своим партнером во время совместной поездки в машине. Словесная перепалка переросла в потасовку, и Франческа ударила мужчину. Он позвонил в полицию, и пара отправилась в участок.

Полицейские поговорили с обеими сторонами, заметили на мужчине видимые травмы и завели дело на Франческу. От медицинской помощи мужчина отказался. Франческа внесла залог в размере $50 тысяч долларов и была освобождена из-под стражи.

Накануне танцора из американской версии шоу «Танцы со звездами» Артема Чигвинцева арестовали в округе Напа (Калифорния, США) по обвинению в домашнем насилии.

Чигвинцев женат на рестлерше Никки Гарсиа (Никки Белла), но имя предполагаемой пострадавшей не разглашается. Пара воспитывает четырехлетнего сына Маттео.

Ранее американский рэпер не смог выступить в Москве из-за налогов.

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