Бородина сообщила о желании уехать из России

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что хотела бы уехать из России в период холодной погоды. Об этом она написала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня прямо мечта — улетать с октября по апрель в жаркие страны, как же мне холодно», — заявила знаменитость.

По словам телеведущей, дождь, снег и отсутствие солнца плохо сказываются на ней.

Она также отметила, что пока не может покинуть Москву, так как ее дети учатся в школе, а у нее самой много работы.

7 октября Бородина сообщила, что она и ее возлюбленный Николай Сердюков задумались о свадьбе.

Телеведущая воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Ранее хирург рассказал о пластиках Ксении Бородиной.