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Певец Шура связал свой рак с юношеским максимализмом

Певец Шура заявил, что у него появился рак из-за юношеского максимализма

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Личный архив Шуры

Певец Шура назвал юношеский максимализм одной из причин появления у него онкологического заболевания. Об этом сообщает «Пятый канал».

Шура признался, что ему стоило пройти борьбу с раком. Он считает, что онкологическое заболевание было дано ему высшими силами не просто так, а из-за неправильного образа жизни.

«За то, что хреначил не в коня корм, по головам ходил, людей не ценил. То есть у меня был юношеский максимализм, денег дохрена, делаю — что хочу», — поделился артист.

По словам Шуры, у него произошла переоценка ценностей во время борьбы с раком. Сейчас он любит и ценит людей.

В июне Шура признавался, что никогда в жизни не заведет детей. Он объяснил, что боится передать малышам различные патологии. Артист напомнил, что боролся с раком и страдал от наркотической зависимости.

В начале 2000-х Шуре диагностировали четвертую стадию рака яичка. Певцу была проведена операция по его удалению и курс из 18 сеансов химиотерапии.

Шура также рассказывал, что в 90-е «свернул не на ту дорожку и не с теми людьми» и на пять лет «окунулся в наркотический угар». По словам музыканта, многие в его окружении хотели привить ему потребность выступать под веществами. Сейчас он избавился от зависимости.

Ранее Шура раскрыл свое отношение к пластике.

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