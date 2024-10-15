Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джигурда признался в любви Кологривому

Актер Никита Джигурда назвал Никиту Кологривого своим внучком

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Актер и шоумен Никита Джигурда признался в беседе с «Пятым каналом», что ему очень нравится коллега Никита Кологривый.

Джигурда согласился на съемки в картине «Кореша», когда увидел Кологривого в актерском составе. Шоумен признался в любви артисту и назвал его своим внучком.

«Когда мне сказали, что Никита Кологривый снимается и что я спасаю мир, я сказал: «Больше мне ничего не надо». Внучок со мной, мир я спасаю, и я согласился на эпизод, но яркий, значимый, потому что люблю Никиту Кологривого», — поделился артист.

Джигурда признался, что стал редко выходить в свет из-за съемок в историческом фильме у режиссера с мировым именем. Он не может разглашать подробности съемок из-за контракта.

Никита Кологривый стал известен после серии скандалов с ним. В январе артист раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

21 марта Кологривый попал в спецприемник на семь суток после пьяного дебоша в новосибирском ресторане.

Ранее Анастасия Уколова рассказала о съемках с Никитой Кологривым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами