Джигурда признался в любви Кологривому

Актер и шоумен Никита Джигурда признался в беседе с «Пятым каналом», что ему очень нравится коллега Никита Кологривый.

Джигурда согласился на съемки в картине «Кореша», когда увидел Кологривого в актерском составе. Шоумен признался в любви артисту и назвал его своим внучком.

«Когда мне сказали, что Никита Кологривый снимается и что я спасаю мир, я сказал: «Больше мне ничего не надо». Внучок со мной, мир я спасаю, и я согласился на эпизод, но яркий, значимый, потому что люблю Никиту Кологривого», — поделился артист.

Джигурда признался, что стал редко выходить в свет из-за съемок в историческом фильме у режиссера с мировым именем. Он не может разглашать подробности съемок из-за контракта.

Никита Кологривый стал известен после серии скандалов с ним. В январе артист раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

21 марта Кологривый попал в спецприемник на семь суток после пьяного дебоша в новосибирском ресторане.

Ранее Анастасия Уколова рассказала о съемках с Никитой Кологривым.