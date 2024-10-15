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Дочь Успенской раскрыла отношение к Волочковой после оскорблений

Дочь Успенской Плаксина заявила, что не обижена на Волочкову после ее оскорблений

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Дочь Любови Успенской, певица Татьяна Плаксина призналась в беседе с порталом «Страсти», что у нее нет обид на балерину Анастасию Волочкову после оскорблений.

Как отметила Плаксина, она даже не знает, что о ней конкретно сказала Волочкова. Певица этим не интересовалась. Артистка уточнила, что не может назвать себя подругой с Волочковой. Она назвала высказывания балерины недоразумением.

«Я никаких обид не затаила и прекрасно понимаю, что может случиться с каждым. Я прекрасно отношусь к Анастасии, она великолепный человек, поэтому у нас все отлично», — поделилась певица.

Плаксина призналась, что раньше ее задевала критика, но сейчас «выработался иммунитет». Она заявила, что невозможно нравится всем.

В сентябре Волочкова опубликовала обращенный к хейтерам пост, в котором пристыдила «страшных теток», критикующих ее выступления. Пост она сопроводила фотографией Плаксиной с выбитыми зубами — оно было сделано после инцидента в Коста-Рике, когда девушка упала с велосипеда, сломала челюсть и потеряла несколько зубов.

Вскоре Волочкова извинилась перед певицей Любовью Успенской за случайную насмешку над Плаксиной.

Ранее дочь Успенской ответила на слухи о пластике.

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