Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Элджей подарил деду машину мечты

Рэпер Элджей подарил своему деду машину, о которой тот мечтал

close
Телеграм-канал «Sayonara Boy»

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк – настоящее имя) сообщил в Telegram-канале, что подарил деду автомобиль.

Элджей приобрел черный внедорожник, о котором мечтал дед. Он опубликовал снимок с членом семьи и машиной. Рэпер признался матом, что родитель был в шоке от подарка.

«Люблю его, фэмили тайм 143.54», — написал певец.

17 августа сообщалось, что внедорожник Элджея марки Hummer H2 собрал 52 штрафа за последние полгода. На следующий день Элджей оплатил все штрафы, которые числились на его машину.

В июне продюсер Павел Рудченко заявил, что Узенюк не может выступать в России с нынешним репертуаром. Он считает рискованным творчество Элджея. По мнению продюсера, артист должен полностью изменить свой образ и репертуар, чтобы проводить концерты в России.

Как рассказал Рудченко, Элджей «очень хорошо зашел» молодежи из-за запретных тем. По мнению музыкального критика, сейчас такое творчество не будет принято в связи с нынешними обстоятельствами. Рудченко заявил, что на подобные заявления очень остро реагируют общественники.

Ранее экс-звезда «Вечернего Урганта» раскрыл свой многомиллионный заработок в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами