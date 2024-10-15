Элджей подарил деду машину мечты

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк – настоящее имя) сообщил в Telegram-канале, что подарил деду автомобиль.

Элджей приобрел черный внедорожник, о котором мечтал дед. Он опубликовал снимок с членом семьи и машиной. Рэпер признался матом, что родитель был в шоке от подарка.

«Люблю его, фэмили тайм 143.54», — написал певец.

17 августа сообщалось, что внедорожник Элджея марки Hummer H2 собрал 52 штрафа за последние полгода. На следующий день Элджей оплатил все штрафы, которые числились на его машину.

В июне продюсер Павел Рудченко заявил, что Узенюк не может выступать в России с нынешним репертуаром. Он считает рискованным творчество Элджея. По мнению продюсера, артист должен полностью изменить свой образ и репертуар, чтобы проводить концерты в России.

Как рассказал Рудченко, Элджей «очень хорошо зашел» молодежи из-за запретных тем. По мнению музыкального критика, сейчас такое творчество не будет принято в связи с нынешними обстоятельствами. Рудченко заявил, что на подобные заявления очень остро реагируют общественники.

Ранее экс-звезда «Вечернего Урганта» раскрыл свой многомиллионный заработок в России.